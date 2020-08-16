عمليات قصف وقنص حوثية على المواطنين بالجبلية جنوب الحديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 16 أغسطس 2020

الحديدة - الخليج 365

واصلت مليشيات الحوثي سلسلة انتهاكاتها اليومية للهدنة الأممية، بإستهداف مناطق متفرقة من منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا جنوب الحديدة غرب اليمن.



وذكرت مصادر محلية في الجبلية، أن المليشيات أطلقت عدداً من قذائف مدفعية الهاون عيار 82، صوب قراهم السكنية بشكل عنيف نهار اليوم الأحد.

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وطبقاً للمصادر، فقد استهدف مسلحو المليشيا مزارع المواطنين في المناطق ذاتها، بسلاح معدل البيكا وبالأسلحة الرشاشة المتوسطة عيار 12.7 وعيار 14.5 بشكل مكثف.

في السياق نفسه، أشارت المصادر إلى قيام عناصر المليشيا بعمليات قنص متواصلة على المارة في الطرقات المؤدية إلى مناطقهم ومزارعهم، مخلفين حالة من الذعر والرعب في أوساط السكان الأبرياء.

وارتفعت وتيرة الخروقات الحوثية خلال فترة الهدنة الأممية لوقف إطلاق النار التي ترعاها الأمم المتحدة والتي أعلن عنها في 18 ديسمبر 2018 ، ومارست من خلال التصعيد العسكري في مختلف مناطق جنوب محافظة الحديدة، في ظل صمت أممي وتخاذل دولي تجاه انتهاكات المليشيات المدعومة من إيران.