- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر توزيع أدوات الوقاية الشخصية مراكز المعالجة من فيروس كورونا بمحافظتي حضرموت وشبوة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 16 أغسطس 2020
متابعات_ الخليج 365
دشن وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون الشباب فهمي باضاوي ،اليوم، توزيع أدوات الوقاية الشخصية لمراكز المعالجة من فيروس كورونا بمحافظتي حضرموت وشبوة والممول من الشركة الصينية (سينوبك كمزود) بالتنسيق مع وزارتي النفط والصحة وتنفيذ مؤسسة صلة للتنمية.
وتشمل الأدوات كمامات (N95) وكمامات جراحية وقفازات طبية وملبوسات واقية للجسم كامل ونظرات عزل طبية وأجهزة قياس الحرارة.
وثمن الوكيل باضاوي التدخلات النوعية في القطاع الصحي..مؤكداً ان هذا التدخل يأتي بحرص واهتمام وزارة الصحة بهذه المراكز المخصصة لمكافحة فيروس كورونا لتغطية العجز في النقص من الأدوات والمستلزمات الطبية الخاصة بمراكز العزل..موكدا حرص قيادة السلطة المحلية للمساهمة في تسهيل كل الأجراءات امام هذه التدخلات التي تسهم في التخفيف من معاناة العاملين بمراكز المعالجة حفاظا على سلامتهم وسلامة المصابين بالفيروس.
من جانبة أوضح المدير التنفيذي لمؤسسة صلة للتنمية على باشماخ ،ان هذه المستلزمات الوقائية الشخصية ستسهم في استمرار عمل مراكز العزل بمحافظتي حضرموت وشبوة، وتوفير الحماية للفرق الطبية العاملة في هذه المراكز والحفاظ على سلامتهم اثناء أداء عملهم داخل الحجر.
بدوره شكر نائب مدير مكتب الوزارة الصحة والسكان بساحل حضرموت عوض باحنحن ،على استجابة السريعة لوزارة الصحة والتنسيق مع الشركة الصينية لتوفير وسائل الوقاية الشخصية لمراكز العزل لما لها من أهمية كبيرة للعاملين لمكافحة هذا الوباء الخطير ومعالجة الحالات المصابة بطريقة آمنة
كانت هذه تفاصيل خبر توزيع أدوات الوقاية الشخصية مراكز المعالجة من فيروس كورونا بمحافظتي حضرموت وشبوة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.