شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: حشود غير مسبوقة في شبوة تهتف بالروح بالدم نفديك يا يمن وصدور بيان هام والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - خرجت مظاهرات حاشدة، اليوم الأحد، في محافظة شبوة لتأييد السلطات الشرعية ورفض دعوات الفوضى الرامية إلى تمزيق اليمن الواحد.

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ونظم الائتلاف الوطني الجنوبي مليونية حاشدة في مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة تحت شعار (الشراكة الوطنية الواسعة طريقنا للاستقرار).

وحيا مقبل لكرش الامين العام المساعد للائتلاف الوطني الجنوبي رئيس فرع الائتلاف بشبوة المليونية الحاشدة التي لبت نداء الائتلاف وهبت من كل حدب وصوب يحدوها الأمل بغد أفضل يتسع لكل ابناء الشعب ولا يستثني فئة عل حساب فئة أخرى، مؤكدا أن أبناء شبوة اليوم على قلب رجل واحد يرفضون كل أساليب العنف والاحتكام إلى القوة، مؤمنين أن الحوار والتعايش والشراكة هي الحل الوحيد لحل كافة الإشكالات.

واضاف لكرش بأن هذا الحشد الجماهيري الكبير خرج ليؤكد من جديد وقوفه خلف القيادة السياسية ممثلة بفخامة المشير عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، وتأييده الكامل للشرعية والجيش الوطني في دحر الانقلاب الحوثي والمليشيات الانقلابية وهزيمة المشروع الإيراني في اليمن، واستعادة الدولة ومؤسساتها.

وثمن لكرش كافة أوجه الدعم والمساندة التي يقدمها تحالف دعم الشرعية بقيادة الاشقاء في المملكة العربية السعودية لمساعدة اليمنيين من استعادة دولتهم وبسط سيطرتها على كامل التراب الوطني.

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وتطرق لكرش لجهود الائتلاف الوطني الجنوبي في ايصال صوت محافظة شبوة والتعبير عن مطالب ابنائها المشروعة في التمثيل العادل في السلطة والثروة وتمسكهم بمشروع اليمن الاتحادي.

الى ذلك رفع المشاركون في المسيرة لافتات تطالب بسرعة تطبيق اتفاق الرياض وفق آلية التسريع المعلنة وبما يضمن عودة الدولة بكافة مؤسساتها الى العاصمة المؤقتة عدن، ومزاولة وظائفها الدستورية والقانونية كاملة غير منقوصة، بالاضافة الى التأكيد بأن محافظة شبوة تقف دوما مع الدولة وتتطلع الى الحصول على حقها في المشاركة الفاعلة في العملية السياسية.

وعبر المشاركون في الفعالية عن وقوف أبناء شبوة خلف قيادة الائتلاف الوطني الجنوبي ودعمها في كافة الخطوات التي من شأنها انتزاع الحقوق المشروعة التي تليق بشبوة وكافة المحافظات الجنوبية، وتضحيات أبنائها وبما يضمن تحقيق مبدأ الشراكة في السلطة والثروة والمشاركة الفاعلة في العملية السياسية.

وردد المشاركون شعارات وطنية تتسق مع اهداف الفعالية وتلهب حماس الجماهير وتمجد نضالات ابناء شبوة وتضحياتهم وتشيد بالنجاحات التي حققتها السلطة المحلية خلال فترة وجيزة.

وفي المهرجان الجماهيري الحاشد الذي بدئ بآيات من الذكر الحكيم تلاه عزف النشيد الوطني ألقيت عدد من الكلمات والمشاركات والقصائد الشعرية التي حيت الجماهير الحاشدة، وأكدت أن أبناء محافظة شبوة يد واحدة، وكلمتهم موحدة مع الشرعية والثورة والجمهورية، واليمن الاتحادي الجديد.

وفي ختام الفعالية تمت تلاوة البيان الصادر عن ملوينية عتق عاصمة محافظة شبوة، والذي أكد على ضرورة الإسراع في تنفيذ اتفاق الرياض، وإشراك كافة القوى السياسية والمجتمعية في المحافظات الجنوبية في الحكومة المقبلة والعملية السياسية برمتها.