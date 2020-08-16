شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: صاروخ بالستي يستهدف المنطقة العسكرية في مأرب... تفاصيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - استهدفت مليشيا الحوثي الذراع الايرانية في اليمن المنطقة العسكرية الثالثة بمأرب بصاروخ باليستي. . لمتابعتنا على تيليجرام https://t.me/yemen2saed Advertisements وقالت مصادر إن المليشيا استهدفت بصاروخ باليستي مقر المنطقة العسكرية وإن انفجار عنيف هز المدينة. ووفقا للمصادر هرعت قوات الأمن والجيش لتطويق المنطقة ومنع الاقتراب منها، متوقعة سقوط قتلى وجرحى في صفوف العسكريين المتواجدين بالمنطقة. وكالعادة لم تفصح سلطات مأرب أية تفاصيل حول عمليات استهداف المليشيا لمواقع عسكرية في المدينة.

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