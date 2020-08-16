شكرا لقرائتكم خبر عن امريكا: نخطط لنشر صواريخ متوسطة المدى في آسيا والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الأحد التخطيط لنشر صواريخ متوسطة المدى في آسيا الفترة المقبلة .
وقالت وزارة الدفاع الأمريكية : نخطط لنشر صواريخ متوسطة المدى في آسيا لمواجهة أي تهديدات نووية صينية، وفقاً لـ "العربية " .
جاء ذلك في أعقاب أكبر صفقة مقاتلات إف 16 تم الإتفاق على توريدها لتايوان ضد الصين رغم تحذيرات الحكومة الصينية للولايات المتحدة .
وشهدت الفترة الأخيرة توتر حاد في العلاقات الأمريكية –الصينية ظهرت في ملاحقة العديد من الكيانات الإقتصادية الصينية ، وتطور الموقف لتوريد السلاح لتايوان في ظل العداوة مع الصين .
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