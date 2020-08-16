إب.. مخاوف من انتشار الأوبئة في يريم بعد اختلاط سيول الأمطار بمياة الصرف الصحي

قالت مصادر محلية في مديرية يريم، شمال إب، إن سيول الأمطار اختلطت بمياة الصرف الصحي، في عدد من أحياء المديرية الخاضعة لسيطرة الحوثي، وسط مخاوف من انتشار الأوبئة.



وأضافت المصادر لـ "يمن شباب نت" أن معظم أحياء وشوارع مدينة يريم، تفتقر لقنوات التصريف الأمر الذي أدى إلى تجمع مستنقعات مائية في الشوارع والأحياء بعد هطول الأمطار.



وتابعت المصادر القول أن السيول باتت تحاصر المساكن واختلطت بمياة الصرف الصحي في تلك الأحياء.



وأشارت المصادر إلى أن معظم أحياء المدينة تفتقر إلى شبكات الصرف الصحي وأن الأهالي يلجؤون إلى حفر بيارات صغيرة أمام منازلهم، لكن تلك البيارات تطفح بمياة الصرف الصحي، في مواسم الأمطار وتسبب بتجمع البعوض والحشرات الناقلة للأوبئة.



وحذر الأهالي من انتشار الأمراض والأوبئة وسط المدينة، في ظل تردي القطاع الصحي وغياب دور مكتب الصحة والسلطة المحلية التابعة للحوثيين في إزالة وشفط المياه الراكدة.



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