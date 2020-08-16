مناقشة التدخلات الإنسانية لمؤسسة التواصل للتنمية في مأرب

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ناقش وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح، اليوم ، مع مدير مؤسسة التواصل للتنمية الانسانية رائد ابراهيم والفريق المساعد له الذي يزور المحافظة حاليا، التدخلات الانسانية للمؤسسة في المحافظة خاصة في القطاع الصحي والشراكة الانسانية مع السلطة المحلية.



كما تم مناقشة المشاريع الصحية التي تجري مؤسسة تواصل تنفيذها في المحافظة وفي مقدمتها انشاء مركز تشخيصي تتوفر فيه كافة الاجهزة التشخيصية بما يساعد على تخفيف معاناة المرضى من السفر الى المحافظات الاخرى من اجل الحصول على جهاز تشخيصي ،والجهود المبذولة لمتابعة وصول اجهزة مصنع الاكسجين المقدمة من الكويت الشقيق، واهميتها في المحافظة التي تستوعب اعداد كبيرة من النازحين والمجتمع المحلي.

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