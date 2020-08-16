شكرا لبحثكم عن خبر بينهم العلفي والمؤيد.. الحوثيون يدفنون 12 قياديا بارزا في ظرف ساعات قليلة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

شيعت جماعة الحوثي ، اليوم السبت ، جثامين 12 قيادياً من القيادات التابعة لها في محافظات صنعاء وحجة وذمار.

وقالت مصادر محلية إن الجماعة الحوثية شيعت في العاصمة صنعاء جثامين 10 قيادات، هم: العميد عبدالله حسين صالح الغرباني، والعقيد/ يحيى محمد قاسم حلوة، والمقدم/ محمد ناصر أحمد القمش، والمقدم/ أكرم نبيل محمد يحيى الحكمي، والملازم/ سلطان ساري صالح شرامة، والملازم/ علي عبدالوهاب علي القاسمي، والمساعد/ رشيد حسن عبدالرحمن العلفي، والمساعد/ عمار يحيى علي الصايدي.

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وأضافت المصادر، أن الجماعة شيعت جثامين قياديين اثنين برتبة مساعد في محافظة عمران، هما: (المساعد/ بشير حزام حسين عجير، والمساعد/ طارق عزيز صالح العلفي).

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وتابعت المصادر، أن الجماعة شيعت في محافظة حجة جثمان القيادي النقيب "عبدالرحمن محمد عبدالله القيسي" ومرافقه "هاني علي مهدي المؤيد".

كما شيعت الجماعة الحوثية في محافظة ذمار جثمان القيادي "علي محمد ناصر يحيى الوشلي".