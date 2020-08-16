شكرا لبحثكم عن خبر فلكي يمني يكشف عن المحافظات اليمنية الأكثر هطولا للأمطار خلال الأسبوع الجاري والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشف فلكي يمني، اليوم السبت، عن المحافظات اليمنية الأكثر هطولا للأمطار منذ بداية الأسبوع الجاري و حتى نهايته.

وقال الفلكي عدنان الشوافي، في بيان أطلع عليه " المشهد اليمني "، أن محافظات إب و ريمة و ذمار والضالع وشمال لحج و أبين وتعز، هي الأكثر هطولا؛ بحسب المتوسط التراكمي المتوقع للهطول منذ اليوم السبت و لاسبوع قادم.

وأشار إلى أن محافظات المحويت وصنعاء و حجة و عمران و صعدة و البيضاء و الحديدة و شبوة، تأتي ثانيا، ثم بقية المحافظات ثالثا.

وتوقع بأسبوع ماطر خصوصا بعد منتصف الإسبوعه بحسب بيانات و خرائط الأقمار الصناعية و نماذج الطقس،

وستشهد اليمن أمطار رعدية متفرقة متفاوتة الشدة من خفيفة إلى متوسطة الغزارة وقد تصل إلى الغزيرة على بعض المناطق، ويعتبر بحساب المزارع هذا الاسبوع هو الاسبوع الأول من الروابع وغيث الروابع هام جدا و عليه تكون المحاصيل الموسمية.

وأضاف : الا أنه بعد ما شهدته اليمن من أمطار شديدة الغزارة ارتفعت المخاوف من الأمطار، وبشكل واقعي دون مبالغة أو تهاون فإن التوقعات لكمية الهطول على مستوى اليمن لاسبوع قادم فهو أسبوع ماطر أشبه بالاسبوع الماضي مع زيادة نسبية واذا تم مقارنته مع الاسبوع ذي قبل الماضي (شديد الغزارة) متوقع الهطول من 40% إلى 60% من الأسبوع الذي قبل الماضي من حيث متوسط الهطول التراكمي على مستوى اليمن، الا أنه يستلزم توخي الحذر فحتى الامطار الخفيفة الى متوسطة الغزارة يرافقها العواصف الرعدية و البرق و تجري السيول و تتطلب توخي الحذر خصوصا بعد ما شهدته اليمن من أمطار خلال الاسابيع الماضية.

ودعا إلى توخي الحذر من مخاطر الأمطار الرعدية و ما يرافقها من برق و سيول و إنخفاض في الرؤية الافقية و انزلاقات للصخور و الاتربة في الطرقات.

وهطلت اليوم أمطار غزيرة ومتوسطة على صنعاء و محافظات شبوة و تعز و عمران وصعدة وحجة.