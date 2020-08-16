شكرا لبحثكم عن خبر شقيق الطبيب ”اليوسفي” الذي أعدمته ”القاعدة” في البيضاء، يكشف رواية جديدة بشأن الجريمة (تفاصيل) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشف أحد أشقاء الطبيب مظهر اليوسفي، الذي أعدمه تنظيم القاعدة، بمديرية الصومعة، محافظة البيضاء، حقيقة وأسباب الإعدام.

وقال في محادثة عبر "واتساب"، أطلع عليها " المشهد اليمني "، اليوم السبت، أن الطبيب اليوسفي تم اعتقاله منذ أكثر من شهرين نتيجة لخلاف عائلي مع زوجته التي تنتمي إلى محافظة أبين، والتي قام بتطليقها بعد ذلك، لتتقدم بعد يومين إلى تنظيم القاعدة تطالب بحقوقها.

وأضاف : كان هناك اتفاق بين سلمان الكازمي شقيق زوجة الدكتور و مسلحي القاعدة بأن ياخذوا طليقها الطبيب اليوسفي ويتم تقسيم كل أملاكه بينهما؛ بحجة ان مسؤول التنظيم المدعو ابو الحمزة قال ان اليوسفي أخذ زوجته الابينية لحم ويرميها عظم.!

وتابع: ويوم عيد الاضحى قامو بمداهمة المركز واخذوا كل المعدات اللي هي ملك للطبيب اليوسفي، وقاموا ببيع معدات العيادة بحجة أن طليقته هي من باعتهم.

ونوه شقيقه بأن الاتفاق بين أمراء التنظيم الارهابي بتلفيق قضيه شرف لالغاء أي وساطة قبلية.

ولفت الى أنه تم تهديده بالتصفيه عن طريق رقم دولي لكونه يعرض نفسه للخطر.

وبين بان طليقة شقيقة، رغم ذلك عملت تنازل لطليقها.

وتطابقت رواية شقيق الطبيب مع رواية أبناء مديرية الصومعة.

و تضاربت الروايات حول سبب اعدام الطبيب، حيث تقول مصادر أن أنصار الشريعة اعتقلوه على إثر خلاف حول مركز طبي مع شريك له، و قاموا بتعذيبه حتى الموت، ثم صلبه لتبرير فعلتهم، بعد أن لفقوا له تهمة التخابر مع مليشيا الحوثي، فيما تقول رواية أخرى أن عناصر من أنصار الشريعة اقتحموا المركز الذي يعمل فيه و نقلوه إلى أحد سجونهم، و من ثم قاموا بشنقه و صلبه، و ذلك على ذمة قضية خلاف مع قيادات في التنظيم الارهابي.

وأقدمت عناصر من تنظيم أنصار الشريعة، الجناح المحلي لتنظيم القاعدة في اليمن، أمس الجمعة، على قتل و صلب طبيب، بتهمة التخابر مع الحوثيين.

و تداول نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي صورة لطبيب الأسنان، مظهر محمد سيف، بعد صلبه على مبنى حكومي في مديرية الصومعة بمحافظة البيضاء.

و الطبيب مظهر محمد سيف “40” عاما، من مواليد منطقة جرنات عزلة بني يوسف بمديرية المواسط محافظة تعز، و يعمل في محافظة البيضاء منذ عشر سنوات.

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