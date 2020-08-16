شكرا لبحثكم عن خبر شرطة كريتر تعلن ضبط عصابة ”حشيش” متهمه بقتل شاب والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - اعلن مصدر مطلع في شرطة كريتر عن تمكنهم من القبض على عصابة محششين مع مورد الحشيش الى منطقة كريتر ويدعى ع.ف.ب.
وكانت اشتباكات اندلعت في الساعه ٢ فجرآ الجمعة بين عصابة محششين وشخص يدعى (عيدروس منور) وهو احد افراد الامن والجميع يسكن بمنطقة القطيع مما ادى الى مقتله.
على إثرها تدخلت شرطة كريتر وقامت بالمداهمة والقبض على ٤ ممن اشتبكوا من العصابة المحششة المتهمين بقتل شاب يدعى منوروهم (م. ذ - س.ت -م.ع.ح -م.م.م) .
واوضح المصدر ان المداهمة تمت لستة من باقي العصابة المحششة والقبض عليهم وماتبقى من محششين في كريتر سيتم التعامل معهم والجميع تحت الرصد حسب توضيح المصدر.
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