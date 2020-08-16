شكرا لبحثكم عن خبر تعرف على أسباب قيام تنظيم القاعدة بإعدام وصلب طبيب يمني في محافظة البيضاء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تداول ناشطون مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر قيام "تنظيم القاعدة" بإعدام طبيبٍ في مدينة الصومعة بمحافظة البيضاء.

وكشف الفيديو الطبيب اليوسفي، مصلوبا على جدار، وقد شدت أقدامه ويديه بحبال على هيئه الصلب بعد قتله بالرصاص، فيما تفيد مصادر أن أشخاصا آخرين يحتجزهم التنظيم لذات التهمة.

ووفقا لصادر محلية إن أنصار الشريعة أعدموا الطبيب "مَظْهَر اليوسفي" بعد أن اتهموه بالتجسس على التنظيم.

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ويعمل الطبيب اليوسفي في محافظة البيضاء منذ نحو عشر سنوات طبيب أسنان وهو من أبناء محافظة تعز، ، وقال عنه الصحفي غمدان اليوسفي: إن كان من الطلاب المتفوقين وكان صاحب أخلاق حميدة ويحظى باحترام الجميع".

وقال أحد أقارب الطبيب المغدور، أن خلافات نشبت قبل شهور بين اليوسفي وطليقته التي تنتمي إلى محافظة أبين وشقيقها على علاقة بالتنظيم.

ونشر عناصر في التنظيم مقطعًا مصورا يظهر الدكتور اليوسفي، يدلي باعترافات حول قيامه بالتجسس صالح الحوثيين، لكن هذه الاعترافات تنزع غالبا تحت التعذيب والإكراه وفقا لبعض المتابعين والمحللين.

وفي رسالة لأبناء قبيلة بني يوسف بمدينة تعز طالبوا فيها محافظ محافظة البيضاء والسلطة المحلية بمتابعة قتلة الدكتور "مطهر" وتقديمهم للعدالة جراء جريمتهم البشعة