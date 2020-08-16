أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة الصباحية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 16 أغسطس 2020 خاص ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لصباح هذا اليوم الأحد الموافق 16 أغسطس/آب 2020 وهي كالتالي:

الإخوان يسطون على مطاعم الشيباني في مأرب https://www.elyamnelaraby.com/495682/ القوات المشتركة تلقن الحوثيين درساً قاسياً في الجوف https://www.elyamnelaraby.com/495684/ سقطرى تدشن مسابقة القفز على الهجن https://www.elyamnelaraby.com/495691/ قائد عسكري يكشف لــ"الخليج 365" أهداف تدخلات تركيا وإيران في بلادنا (حوار) https://www.elyamnelaraby.com/495653/ صندوق النظافة والتحسين بالمهرة ينهي أعمال تركيب لوحات إرشادية في المحمية Advertisements https://www.elyamnelaraby.com/495654/ تدشين دورة تدريبية لتنمية مهارات المرأة في تصنيع الحلويات والمعجنات بسيحوت https://www.elyamnelaraby.com/495655/ قائد عسكري يتحدث حول التدخلات التركية في بلادنا https://www.elyamnelaraby.com/495660/ العميد عبدالله احمد الحوتري يتحدث حول التدخل الايراني في بلادنا https://www.elyamnelaraby.com/495661/ دكتور حضرمي: الكركم جيد لحالات كوفيد - 19 https://www.elyamnelaraby.com/495669/ تعرف على أسعار الحديد والأسمنت في إقليم حضرموت https://www.elyamnelaraby.com/495672/

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