سقطرى تدشن مسابقة القفز على الهجن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 16 أغسطس 2020

الخليج 365 - متابعات

ضمن مهرجان نوجد، شهدت مدينة زايد1 باستيرو جنوب سقطرى فعاليات مسابقة القفز على الهجن وسط اهتمام شعبي كبير وبدعم متكامل من مؤسسة الشيخ خليفة للأعمال الإنسانية.



قال عنبر العامري، رئيس الفعاليات، لـ"بوابة سقطرى": تم بحمدلله إقامة عدة فعاليات للهجن، منها سباق الهجن والقفز على الهجن والعرضه بدعم من مؤسسة خليفة الإنسانية وحظيت هذه الفعاليات بمتابعة وحضور جماهيري من مختلف أنحاء سقطرى.

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من جانبه ثمن المتسابق عيسى صالح مستوى التنظيم لمسابقة القفز على الهجن والدعم الرسمي لها من قبل مؤسسة خليفة الإنسانية التي لعبت دورا كبيرا في استمرار النشاط الرياضي بسقطرى.

أما المتسابق علي عبدالله قال إن مشاركتي اليوم بمسابقة القفز على الهجن هو فوز لي، وأتمنى لجميع المتسابقين التوفيق، ولا يسعني هنا الا ان أتقدم بجزيل الشكر والعرفان لمؤسسة الشيخ خليفة الإنسانية على اهتمامها بمختلف الأنشطة الرياضية وفعالياتها المختلفة في بالنشاط الرياضي في جزيرة سقطرى.