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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الإخوان يسطون على مطاعم الشيباني في مأرب والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 16 أغسطس 2020
الخليج 365 - متابعات
اقتحم مسلحون بزي عسكري ومدني، يتبعون سلطات الإخوان بمأرب، مقر المركز الرئيسي لمطاعم الشيباني سبأ، في شارع الأربعين، بمدينة مأرب شرقي صنعاء.
وأفادت إدارة المطاعم، في بيان على حسابها في الفيس بوك، بأن مسلحين بزي عسكري ومدني هجموا على المقر الرئيسي ونفذوا عملية سطو شاملة تحت تهديد السلاح.
وقالت إن مسلحي الإخوان اختطفوا عددا من العمال بعد الاعتداء عليهم في المطعم.
ووفقا للبيان فقد نهب المسلحون محتويات الصندوق الرئيسي والصناديق الفرعية، إضافة إلى نهب أجهزة الكمبيوتر وجهاز السيرفر الرئيسي الخاص بالمطعم وتمزيق اسلاك كاميرات المراقبة ونهب جهاز الكاميرات الرئيسي.
وأشار البيان إلى أن عملية السطو المسلح على المطعم استمرت منذ الساعة السادسة والربع من مساء امس الجمعة وحتى التاسعة ليلاً، حيث تم ضرب واختطاف عدد من العمال.
ولفت إلى أن "مطاعم الشيباني سبأ" ستغلق أبوابها إلى حين الانتهاء من هذه الأزمة
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