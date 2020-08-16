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عدن - ياسمين عبدالعظيم - حرصت السيناريست إنجي علاء زوجة يوسف الشريف، صور جديدة لها، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام" من أمام البحر.

وعلقت إنجي علاء على الصورة "لا تسمح لأحد أن يغير أحلى ما فيك؛ فتتلاشى نفسك مع كل تغيير، حتى تختفي". ------------------------------ شاهد آخر الأخبار الساخنة : • ظهرت بدون ملابس داخلية وتعمدت إظهار "مناطقها الحساسة" .. الفتاة السعودية الهاربة رهف القنون تنشر صور جريئة وفاضحة وتتجاوز كل الخطوط الحمراء ..شاهد • ياسمين صبري تصاب بالجنون بعد تسريب فيديوهات اباحية لزوجها رجل الاعمال "احمد ابو هشيمة" ..شاهد الفيديوهات التي تم تسريبها • هذا الفنان العربي الشاب يمتلك أجمل زوجة على الإطلاق ..شاهد كيف ظهرت بجواره اليوم وكأنها حورية من الجنة ..صور • علامات الساعة في السعودية : ممرض يغتصب اخته لـ6 سنوات .. والمفاجأة بردة فعل أهله التي صدمت الجميع ..شاهد بالفيديو جمال هذة الفتاة التي لم يستطع شقيقها ان يتمالك نفسه أمامها .. كأنها حورية من الجنة • بالأصفر الصارخ .. الفنانة ياسمين صبري تخطف الانظار بظهور جديد لم يتخيله أحد ..ومفاجأة بشأن "السروال" الذي ارتدته .. شاهد الصور • بكل وقاحة وبدون خجل .. فنانة سعودية شهيرة مع زوجها في وضع "مخل" وفاضح داخل السيارة .. ماقام به الزوج صدم الجميع ولم يكن يتوقعه أحد ..شاهد • الفنانة "نرمين الفقي" بالمايوه .. شاهد عشر صور مذهلة لصاحبة الجسم المثير والساخن !! Advertisements • صور ساخنة للفنانة "أمينة خليل" وهي شبه عارية بين أحضان شخصين .. والمفاجأة كيف ردت على المنتقدين "جسمي وانا حرة فيه " ..شاهد الصور • هل تذكرون نجمة مسلسل " حريم السلطان " التي اذهلت بجمالها كل العرب .. شاهدو المفاجأة التي تم الكشف عنها اليوم .. حملت دون زواج وماحدث لها في الصالة الرياضية شيء لا يصدق !! • فتاة سعودية تعترف على الهواء أنها مصابة بالايدز .. وتكشف مفاجأة غير متوقعة عن الشخص الذي نقل إليها المرض ..وكيف كانت نهايته صادمة «فيديو» • طبيبة أمريكية قامت بتوليد إمرأة مسلمة .. فحدثت مفاجأة أذهلت الجميع ..شاهد الفيديو • في أول ظهور لها : الفتاة التي تزوجها الفنان محمد عساف تخطف الانظار وتذهل الجميع بجمالها الساحر .. ظهرت وكأنها حورية آلأرض ..شاهد • صديقة فنانة شهيرة تفجر فضيحة بالصور: “جوزك خانك معي وانتي حامل” ..شاهد • عاجل : السعودية تعلن عن ألية جديدة للتعليم في زمن "كورونا" ..شاهد تفاصيل ومواعيد الدراسة لطلاب جميع المراحل • تسريب صور فاضحة لأميرة خليجية وهي في وضعيات فاضحة في السيارة مع عشيقها ..شاهد -----------------------

وتألقت زوجة يوسف الشريف بإطلالة جديدة، مرتدية فستانا باللون الأبيض بتصميم الأوف شولدر.

واستكملت إطلالتها الصيفية بارتداء القبعة باللون البيج مع الأساور الكاجوال في اليد.

وتركت خصلات شعرها الأسود منسدلا بطريقة ناعمة أعلى الكتف.

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