شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن ظهرت بدون ملابس داخلية وتعمدت إظهار "مناطقها الحساسة" .. الفتاة السعودية الهاربة رهف القنون تنشر صور جريئة وفاضحة وتتجاوز كل الخطوط الحمراء ..شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم -

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-----------------------�حدثت الشابة السعودية رهف القنون، جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وذلك عقب نشرها صورتين جديدتين حملتا الكثير من الجرأة بسبب ظهورها من دون “حمالة صدر”.

وأرفقت القنون تلك الصور بتعليق قالت فيه: “لم أخلق لأكون خفية”، غير أن رهف لم تنتبه إلى إجراء تعديل على الصور قبل نشرها كما اعتادت في بعض الصور حيث نشرتها بالجودة ذاتها التي تم التقاطها بها، وعندما انتبهت حذفت تلك الصور تمامًا.

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وبعد حذف الصور عادت رهف ونشرت الصور مرة أخرى بعد إجراء تعديل عليها وخالفت التعليق الأول تمامًا، حيث مدحت نفسها بأن الابتسامة التي تظهر على وجهها من أجمل الأشياء التي تتمتع بها.

والصور الأولى التي نشرتها رهف القنون عن طريق الخطأ وقبل إجراء التعديل إضافة إلى تعليقها المثير للجدل لم تشهد ظهور تعليقات كثيرة حيث لم تظل في حسابها سوى نصف ساعة وعندما تداركت الخطأ قامت بتعديل بسيط على الصور ربما تكون أقل جرأة من سابقتها مع تعليق مديح على العكس من المحذوف.

وأطلقت رهف القنون، تعليقًا أثار جدلًا بين أوساط المتابعين وخاصة أنها معروف عنها مناصرة حرية المرأة حيث جاء تصريحها في ذلك الإطار.

ونشرت صورة دوّن عليها عبارة باللغة الإنجليزية قالت فيها: “النساء الغاضبات سيغيرن العالم”، فأثارت حالة من الجدل بين المتابعين الرافضين لمثل هذا التصريح كونه يندرج تحت شعار تمرد المرأة ضد الرجل ومجتمعها بشكل عام؛ إذْ دائمًا ما يتم الهجوم عليها في هذا الصدد.

وبسبب صعود اسمها لقائمة التريند في السعودية عقب إعلانها عن اسم مولودتها للمرة الأولى من خلال مناداتها “لوفولو أندي” والد طفلتها بـ”بابا بانا”، فكان هناك إقبال أكبر حول معرفة سبب تصدرها التريند؛ ما صنع حالة من الجدل في التعليقات التي أُجبرت بسببه على غلق خانة التعليقات وحذف كامل التعليقات على تلك الصورة.

وقبل يومين كشف تعليق لرهف القنون تركته على صورة حديثة لها عن اسم مولودها للمرة الأولى أمام متابعيها، حيث قالت في التعليق: “آرائهم ليست مشكلتك”.

وبدا أنها كانت توجه حديثها إلى والد طفلها الذي ترك لها تعليقًا عبر لها فيه عن حبه لها وشبهها بالنبيذ الأحمر كما اعتاد، وهنا ردّت رهف القنون على والد طفلها، بأن هذا هو لقبها المفضل، وتابعت بالقول: “أحبك يا بابا (بانا)”.

واتضح أن (بانا) هو اسم المولود الذي تم الإعلان عن وضعه في الـ 30 من يونيو الماضي، ومنذ هذا الوقت ورهف القنون مسار حديث الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، و”بانا” يطلق على الفتيات الجميلات ذوات القوام الممشوق والطويل.