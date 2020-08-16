شكرا لبحثكم عن خبر إعلان مبشر من اللجنة الوطنية العليا لمواجهة كورونا في اليمن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت اللجنة الوطنية لمواجهة فيروس كورونا في اليمن اليوم السبت مستجدات الفيروس في البلاد.

وقالت اللجنة في تغريدة على حسابها الرسمي في تويتر أنها لم تسجل أي حالة إصابة جديدة بالفيروس كما لم تسجل أي حالة وفاة.

وأضافت اللجنة بأنها سجلت (4) حالات شفاء جميعها من حضرموت

وبهذا يكون إجمالي الحالات المؤكدة (1858) منها (528) وفاة و(1013) تعافي.