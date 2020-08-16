اخبار الخليج / اخبار اليمن

إعلان مبشر من اللجنة الوطنية العليا لمواجهة كورونا في اليمن

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لبحثكم عن خبر إعلان مبشر من اللجنة الوطنية العليا لمواجهة في اليمن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت اللجنة الوطنية لمواجهة فيروس كورونا في اليمن اليوم السبت مستجدات الفيروس في البلاد.
وقالت اللجنة في تغريدة على حسابها الرسمي في تويتر أنها لم تسجل أي حالة إصابة جديدة بالفيروس كما لم تسجل أي حالة وفاة.

وأضافت اللجنة بأنها سجلت (4) حالات شفاء جميعها من حضرموت

وبهذا يكون إجمالي الحالات المؤكدة (1858) منها (528) وفاة و(1013) تعافي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إعلان مبشر من اللجنة الوطنية العليا لمواجهة كورونا في اليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا