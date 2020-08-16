شكرا لبحثكم عن خبر حزب ”المؤتمر” إلى واجهة الحكومة اليمنية الجديدة عبر ”الرياض” والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - عاد حزب المؤتمر الشعبي العام، إلى واجهة الحكومة اليمنية الجديدة، بمشاركة قيادات رفيعة، اليوم السبت، في لقاء مع الدكتور معين عبدالملك، رئيس الحكومة اليمنية المكلف، ناقشوا خلاله الأطر المحددة للمضي في إنفاذ آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض بجميع جوانبها كمنظومة متكاملة، بما في ذلك تشكيل الحكومة الجديدة، والاسناد المطلوب من الأحزاب والمكونات السياسية لإنجاح هذه الجهود. و وفقا لوكالة "سبأ"، بنسختها "الشرعية، أشار رئيس الوزراء المكلف إلى أن الهدف والأجماع أن تكون الحكومة الجديدة من ذوي الخبرات والكفاءات والاختصاص بما يسهم في إيجاد حكومة فاعلة قادرة على التعاطي مع الأزمات المركبة وفي مقدمتها استكمال إنهاء الانقلاب الحوثي، وإنقاذ الاقتصاد وتحسين الخدمات وتجفيف منابع الفساد وتحقيق إصلاحات حقيقية وجذرية في عمل مؤسسات الدولة وضبط الإيرادات العامة.

وأعرب عن تفاؤله بالتفاعل الإيجابي والحرص الذي تبديه المكونات السياسية تجاه تشكيل الحكومة واختيار عناصرها، وإدراكها الكامل للتحديات القائمة وأهمية تكاتف جهود الجميع لتجاوزها.

ولفت الدكتور عبدالملك، إلى التنسيق الكامل مع رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، في متابعة جميع الجهود للإيفاء بالالتزامات المحددة في آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض وفق المدة الزمنية المحددة.

و بدعم ورعاية الاشقاء في المملكة العربية السعودية لهذه الجهود.

بدورها، باركت قيادات المؤتمر الشعبي العام للدكتور معين عبدالملك، الثقة التي نالها وإعادة تكليفه من الرئيس عبدربه منصور هادي لقيادة الحكومة الجديدة وثقتهم في قدرته بقيادتها وتحقيق التطلعات المعقودة عليها.

لافتين إلى الحرص على أن يكون أعضاء الحكومة الجديدة من ذوي الاختصاص والخبرات والكفاءة حتى تستطيع القيام بدورها في هذا المنعطف الحرج من تاريخ اليمن.

ويواصل رئيس الوزراء المكلف مشاوراته مع المكونات السياسية لتشكيل الحكومة الجديدة وتحديد أولويات مهامها على ضوء التحديات الماثلة، وأهمية حشد الجهود لدعمها واسنادها للقيام بمسؤولياتها وواجباتها على الوجه الأمثل.