شكرا لبحثكم عن خبر شاهد.. سقوط سيارة بمنحدر جبلي غربي تعز يوقع إصابات بين ركابها والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أدى سقوط سيارة بمنحدر جبلي، بمديرية جبل حبشي غربي محافظة تعز، اليوم السبت، إلى إصابة أربعة أشخاص بينهم امرأة بجروح اثنان منهم حالتهما خطرة؛ وفقا لمصدر محلي.

وذكر المصدر، أن سيارة نوع "شاص" كانت محملة بمواد تموينية، إلى جانب بعض الركاب، فقد سائقها السيطرة عليها عندما كان يسير في نقيل ذي الليمة، وهو منحدر جبلي شديدة الوعورة في قرية الأشروح التابعة لمديرية جبل حبشي.

وأشار المصدر إلى أن السيارة انزلقت إلى هوة سحيقة، ما أسفر عن إصابة السائق بكسر في العمود الفقري، فيما أصيبت امرأة بجروح بالفك والرأس، إضافة إلى شخصين آخرين وصفت إصابتهما بالمتوسطة.

ونوه المصدر بأن المصابين اللذين يعودون إلى منطقة القحيفة بمديرية مقبنة، نقلا إلى أحد مستشفيات المدينة للعلاج.

وأصبح نقيل "ذي الليمة" طريقا حيويا لمئات السائقين بالمناطق الواقعة غربي تعز، بعدما أغلقت مليشيا الحوثي المتمركزة في منطقة الرحبة، طريق العفيرة الواقعة في الجهة الجنوبية لقرية الأشروح.

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