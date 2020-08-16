شكرا لبحثكم عن خبر خسارة ”برشلونة” تدفع فنان يمني إلى إحياء حفل زفاف مجاني بصنعاء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - يحيي فنان يمني، مساء اليوم السبت، حفل زفاف أحد الشبان بصنعاء، مجانا، بعد الخسارة القاسية التي مني بها فريق "برشلونة" الاسباني، من فريق "بايرن ميونيخ" الألماني، مساء الجمعة.

وقال الفنان يحي عنبة في نشر على صفحته بالفيسبوك، رصده " المشهد اليمني "، أنه خسر التحدي بعد مراهنته على فوز برشلونة؛ وبذلك سينزل عند رغبة جمهوره الذي اشترط عليه إحياء حفل زفاف المواطن أكرم الصلوي الذي اشتهر على منصات التواصل الاجتماعي بلقب "صاحب الباص" .

وكان الفنان عنبة توقع في نشر على صفحته بالفيسبوك، الثلاثاء الماضي، بأن يفوز فريق برشلونة على بايرن ميونيخ بنتيجة هدفين نظيفين، ولكن برشلونة خسر أمام منافسه بنتيجة قاسية قوامها ثمانية أهداف مقابل هدفين؛ وبذلك وضع الفنان عنبه تحديا، في حال خسارة فريق برشلونة وطلب من متابعيه اختيار شرط التحدي.

وقد حظي إعلان الفنان عنبة وقبوله شرط متابعيه بتفاعل كبير وإشادة واسعة .

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