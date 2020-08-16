العميد عبدالله احمد الحوتري يتحدث حول التدخل الايراني في بلادنا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - علق العميد عبدالله احمد الحوتري رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة أبين عن التدخل الايراني في اليمن.



وقال الحوتري في تصريحات خاصة إن هذا التدخل الايراني فتحت له الابواب والنوافذ اليمنية وتوافق هذا مع تطلعات الملالي للسيطرة على البحر العربي المفتوح ومضايقه؛ وبالاساس باب المندب برغم أن مضيق باب المندب يقع في حدود الجنوب العربي ولاسيطرة للحوثيين عليه، فالحوثيون منذ بداية حروبهم الست كانوا مدعومين من أطراف عديده بينهم ايران والغريق يتعلق بقشه كما يقول المثل اليمني، في حروب اليمن تداخلت جملة من المصالح الخارحية دعمت انتصار الحوثيين على نظام اللا دولة في صنعاء، والتدخل الايراني اليوم أصبح مهددا للامن القومي العربي، وأصبح دور مصر ضروريا لحفظ ااامن القومي العربي وايقاف الحروب على الأرض العربية القايمه في اليمن وفي ليبيا ايضا، فمصر هي الملجأ الذي ينتظره الانسان العربي حيث ماحلت به الكارثة.

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