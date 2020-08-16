شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قائد عسكري يتحدث حول التدخلات التركية في بلادنا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 16 أغسطس 2020 الشحات غريب علق العميد عبدالله احمد الحوتري رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة أبين على التدخلات التركية في اليمن.

Advertisements وقال الحوتري في تصريحات خاصة بالنسبه للتدخلات التركية في اليمن، يبدو أن تركيا تحاول المواءمة بين دور مطلوب منها تنفيذه أي (تولي قيادة الاخوان المسلمين بفصائلهم التكفيرية، والبدأ بزعزعة الانظمة العربية بقصد التهيئة لتقسيم جديد يبدأ بشرق اوسط جديد، ولتسهيل تنفيذ هذا الدور تم تجنيد الاقلام الماجورهة لايهام الشارع التركي بإحياء نفوذ الدولة العثمانية وهو ما يتوافق مع دعوة الاخوان المسلمين، وبدأ اردوغان يسير في هذا الاتجاه فجمع العناصر التكفيريه من أوروبا وغيرها في حرب الشام واليوم نراه يوجههم غلى ليبيا وبعدها ربما إلى اليمن والجزيره ثم أفريقيا. وبالنسبه لاحتمال التدخل التركي في اليمن، فتركيا اليوم تحتضن قيادات كثيرة من حزب الإصلاح اليمني وتقدم الدعم اللامحدود لتمكينهم من بسط نفوذهم على الارض احتمالا لتدخل تركي سافر مستقبلاً، ربما يعتقد اردوغان ان هذا الدور الاقليمي لتركيا قد يخفف الاحتقان الداخلي؛ ويمنح تركيا دور اقليمي له انصار من دول القرار الدولي، لكننا نعتقد ان قبول تركيا دور أعادة احياء ماسمي بثورة الربيع العربي بعد هزيمته؛ إنما يخدم أعداءها ويفقدها اصد قاءها ويعزلها عن محيطها باستثناء اسرائيل.

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