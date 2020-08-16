تدشين دورة تدريبية لتنمية مهارات المرأة في تصنيع الحلويات والمعجنات بسيحوت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 16 أغسطس 2020

الخليج 365 - المهرة

دشن القائم بأعمال الأمين العام للمجلس المحلي بمديرية سيحوت، الأستاذ عبدالله عوض باعبده، أمس السبت، الدورة التدريبية لتمية المرأة الساحلية في مجال مهارات الطبخ وتصنيع الحلويات والمعجنات.



وشكر باعبده، منظمة براجما الأمريكية لإقامة مثل هذه الدورات التي لها مردود إيجابي على الأسر في تحسين وضعهن المعيشي، داعياً المشاركات إلى مزيد من الانضباط والإلتزام والتفاعل مع مدربة الدورة الأستاذة حفصة باشحري.

وأكد باعبده، ان السلطة المحلية ستعمل على تذليل كافة الصعوبات تواجههم لإنجاح هذه الدورة، وكافة الأنشطة والبرامج التنموية لجمعية المرأة الساحلية.

من جانبها رحبت الأستاذة أوسان عقيل باعباد مديرة إدارة تنمية المرأة بسيحوت رئيس جمعية المرأة الساحلية بالأخوة الحاضرين ممثلين السلطة المحلية ومنسق منظمة براجما ومدربة الدورة وجميع المشاركات في الدورة.

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من جهتها شكرت الاستاذه سهام عوض العامري مديرة تنمية المرأة بمديرية المسيلة كل المساهمين في إقامة هذه الدورة والسلطة المحلية وإدارة تنمية المرأة بسيحوت على الترتيب والتنسيق لهذه الدورة والتي تضم هذه الدورة مشاركات من جمعية المرأة الساحليةبسيحوت ومن مديرية المسيلة.

واشارت العامري، أن هذه الدورة مهمة لكل مشاركة والتي ستعود بالفائدة الشخصية للمشاركه أولا وللمجتمع أيضاً و لتحسين وضعهن المعيشي وهذه الفرصة إتاحة لكم.

ولفتت العامري، الى ان العشرات من النساء بحاجة ماسة إلى دورات تدريبية وتاهيلية، داعية للمشاركات في الدورة الاستفادة القصوى من هذه الدورة "وكلنا جسد واحد سيحوت والمسيلة ونجاحكم يشرفنا جميعا وهذه الدورات تصرف عليها مبالغ هائلة والتطبيق لم يلاحظ على الأرض في الدورات السابقة نرجوا منكن الجهد والحرص والتطبيق على أرض الواقع"

كما اكرر شكري لمدير منظمة براجما الأمريكية الأستاذ أوسان باهرمز على جهودهم التي بذلوها لإنجاح هذه الدورة وتوفير مايلزم٠

ومن جهته عبر مندوب منظمة براجما الأمريكية الاستاذ عبدالرحمن باحسين عن شكره للسلطة المحلية بسيحوت والمسيلة ومديرة تنمية المرأة بسيحوت ومديرة تنمية المرأة بمديرية المسيلة على التنسيق للدروة والدفع بالمتدربات للحضور ، "راجين من المتدربات الالتزام بالحضور والتفاعل مع الدورة لاكتساب فائدة اكثر"

وفي نهاية التدشين تم توزيع حقائب على المشاركات تحتوي على كل مستلزمات صناعة الحلويات ٠

حضر التدشين الاستاذ عمرين محمد خميس مدير مكتب التربية والتعليم بسيحوت والاخ جاسم محمد سليمان مدير مكتب الشئون الاجتماعية والعمل بسيحوت والشيخ سالم أحمد علوش مدير مركز الانزال السمكي بسيحوت٠