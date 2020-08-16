صندوق النظافة والتحسين بالمهرة ينهي أعمال تركيب لوحات إرشادية في المحمية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 16 أغسطس 2020

الخليج 365 - متابعات

انتهى مكتب النظافة والتحسين بمحافظة المهرة، أعمال تركيب ونصب العديد من اللوحات الإرشادية في محمية حوف الطبيعية للفت نظر الزوار بضرورة الحفاظ على بيئة ونظافة المحمية.



أوضح المدير العام لصندوق النظافة والتحسين محافظة المهرة، الأستاذ محمد احمد عوشن، أن هذه الأعمال الإرشادية تأتي في إطار الجهود الرامية إلى ضرورة الحفاظ على المحمية الطبيعية من التهديدات البيئية التي تهددها ومن أبرزها رمي مخلفات النظافة بطريقة مضرة بالبيئة.

و شكر بن عوشن جهود كل الخيرين في حماية البيئة في المحمية وفي مقدمتهم السلطة المحلية ممثلة بالاخ محمد علي ياسر محافظ محافظة المهرة الذي يولي المحمية اهتمام خاص.

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وأثنى على الجهود الكبيرة التي يبذلها مدير عام مديرية حوف من خلال متابعته المستمرة لعملية النظافة في المحمية والمديرية بشكل عام.

وأشاد بجهود الفرقة الكشفية التي قامت بتركيب اللوحات إسهاما منها ورسالة واضحة لضرورة تظافر الجهود في حماية البيئة في محمية حوف.

ودعاء بن عوشن كافة المواطنيين والزوار إلى ضرورة الحفاظ على بيئة المحمية الطبيعية كونها مسؤولية الجميع.

يذكر أن صندوق النظافة والتحسين محافظة المهرة ينفذ للمرة الثانية أعمال تركيب لوحات إرشادية في المحمية.