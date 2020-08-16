شكرا لبحثكم عن خبر أول مدينة يمنية تدشن انتفاضة شعبية مسلحة ضد مليشيا الحوثي والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - دشنت أول مدينة يمنية، اليوم السبت، انتفاضة شعبية مسلحة ضد مليشيا الحوثي.

وقالت مصادر محلية لـ " المشهد اليمني "، أن المئات من المواطنين بمديرية شرعب الرونة، محافظة تعز، بدأوا انتفاضتهم بطرد المشرف العام الحوثي على المديرية .

وبينت المصادر بأن أهالي قرية الشجابي انتفضوا اليوم في وجه المشرف العام للمديرية علي القرشي وعضوا برلماني معين من قبل المليشيا، وقاموا بمطاردة عناصره بعد السيطرة على المرافق الحكومية في المديرية.

وأشارت المصادر إلى أن أبناء المديرية التفوا حول بعضهم، و اقتحموا مبنى إدارة الامن قبل السيطرة عليه واعتقال العناصر الحوثية التي أطلقت النيران على الأهالي، فيما لاذ المدعو القرشي بالفرار هاربا باتجاه قيادات تابعة للمليشيا الحوثية المدعومة من إيران.

ونوهت المصادر بأن المنطقة تشهد توتر ينذر باندلاع مواجهات مسلحة بعد أن تمكن رجال القبائل و أبناء المنطقة من فرض سيطرتهم على مداخل ومخارج المديرية.

و جاءت الانتفاضة عقب مقتل احد أبناء قرية الشجابي، بالمديرية، على أيدي مسلحي المليشيا في نقطة تفتيش تابعة لها بمنطقة الرعينة.

وتشهد مديريات المحافظة الواقعة تحت سيطرة المليشيا انفلات أمني وأعمال قتل ونهب بشكل متكرر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أول مدينة يمنية تدشن انتفاضة شعبية مسلحة ضد مليشيا الحوثي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.