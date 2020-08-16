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مسلحون يعدمون ويصلبون طبيب يمني في منطقة الصومعه بمحافظة البيضاء

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يزيد بن سلمان - شبوة - قامت عناصر مسلحة يشتبه بانتمائها لتنظيم القاعدة الارهابي اليوم السبت بقتل وصلب طبيب يمني في منطقة الصومعة في محافظة البيضاء.

وقالت مصادر محلية ان مسلحون يشتبه بانتمائهم للقاعدة , قاموا بإعدام وصلب الطبيب مطهر اليوسفي من ابناء تعز والذي يعمل في منطقة الصومعة في محافظة البيضاء كطبيب أسنان منذ عشر سنوات.

واضافت المصادر ان تنظيم القاعدة الإرهابي بث اعترافات للطبيب اليمني والذي يعمل بمركز الصومعه الصحي , ثم قاموا باعدامه وصلبه , بعد اتهامه بالتخابر ضدهم .

واشارت المصادر ان العناصر المسلحة , توعدوا باعدام المزيد من المواطنيين بمنطقة الصومعة عصر اليوم .

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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