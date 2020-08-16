شكرا لبحثكم عن خبر مسلحون يعدمون ويصلبون طبيب يمني في منطقة الصومعه بمحافظة البيضاء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قامت عناصر مسلحة يشتبه بانتمائها لتنظيم القاعدة الارهابي اليوم السبت بقتل وصلب طبيب يمني في منطقة الصومعة في محافظة البيضاء.

وقالت مصادر محلية ان مسلحون يشتبه بانتمائهم للقاعدة , قاموا بإعدام وصلب الطبيب مطهر اليوسفي من ابناء تعز والذي يعمل في منطقة الصومعة في محافظة البيضاء كطبيب أسنان منذ عشر سنوات.

واضافت المصادر ان تنظيم القاعدة الإرهابي بث اعترافات للطبيب اليمني والذي يعمل بمركز الصومعه الصحي , ثم قاموا باعدامه وصلبه , بعد اتهامه بالتخابر ضدهم .

واشارت المصادر ان العناصر المسلحة , توعدوا باعدام المزيد من المواطنيين بمنطقة الصومعة عصر اليوم .