شكرا لبحثكم عن خبر أسباب منع حفلات التخرج في جامعة صنعاء والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - كشف أكاديميون وطلاب في جامعة صنعاء لصحيفة "الشرق الأوسط"، قيام ميليشيا الحوثي بمنع أي تجمعات بما في ذلك حفلات التخرج تحت حجة منع الإختلاط.

وتداول ناشطون بمواقع التواصل الاجتماعي وثيقة، قالوا إنها تتضمن تعميما لعمداء الكليات ورؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس ومساعديهم الموالين للجماعة وتقضي بالفصل بين الجنسين عند توزيع الطلبة على مجموعات لإعداد مشاريع التخرج والتكاليف، بحيث يكون الطلاب في مجموعات منفصلة عن مجموعات الطالبات.

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وبررت الوثيقة الصادرة عن رئيس جامعة صنعاء المعين من قبل الحوثيين المدعو القاسم عباس، أن السبب في ذلك تحقيق الهدف العام للجامعات اليمنية من ضرورة تنشئة مواطنين متمسكين بهويتهم الإيمانية متحلين بالمثل العربية والإسلامية السامية على حد زعمه.

وعلى ذات الصعيد ، واصلت ميليشيا الحوثي استهدافها الممنهج لقطاع التعليم العالي وبالذات جامعة صنعاء، منع الحوثيون قبل أيام الدراسة في الجامعة بذريعة احتفالات ما سمي بيوم «الولاية»، الذي حولت الميليشيات بموجبه معظم باحات وقاعات الجامعة إلى أماكن لاحتفالاتها العنصرية على مدى أسبوعين.

وعلى مدى السنوات الماضية من عمر الانقلاب، واجهت العملية التعليمية صعوبات واختلالات وعانت في ذات الوقت من تدهور كبير جراء مواصلة وجرائم وتعسفات وانتهاكات الميليشيات بحق هذا القطاع ومنتسبيه.