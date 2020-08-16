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شكرا لبحثكم عن خبر برغم اعاقته .. شاهد مواطن يمني يصنع مجسمات لمعدات ثقيلة وسيارات تعمل والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - تمكن مواطن يمني بمحافظة تعز- من ذوي الاحتياجات الخاصة- من صناعة مجسمات صغيرة للمعدات الثقيلة وأنواع مختلفه من السيارات.
ويعمل المواطن "شائف احمدمحمدصالح" من قرية الحميراء مديرية ماويه بمحافظة تعز، المجسمات المصغرة للسيارات والمعدات الثقيلة من مخلفات البلاستيك والحديد التالفة.
رغم قلة الإمكانيات، فإن "شائف" وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة، يستطيع صناعة مجسمات لسيارات وعربات نقل ومولدات كهربائية ومعدات بناء، ويتقنها بالشكل الصحيح، وكأنها نسخة مصغرة لتك المعدات الثقيلة.
ويحلم شأئف بامتلاك المعدات والإمكانيات لإنشاء مصنع للمعدات الثقيلة وصناعة السيارات، كما إنه يتمنى السفر إلى الخارج لتعلم الطرق الصحيحة لصناعة الآلات والمعدات الكبيرة ويتقنها بالشكل الصحيح.
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