شكرا لبحثكم عن خبر من بينهم المداني والشريف.. مصرع عدد من قيادات المليشيات الحوثية في الجوف (أسماء) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - لقي عدد من قيادات المليشيات الحوثية الميدانية مصرعها في المعارك الدائرة بمحافظة الجوف (شمالي اليمن) بين قوات الجيش الوطني والحوثيين.

وقالت مصادر ميدانية، إن العشرات من الحوثيين من بينهم قيادات بارزة في الجماعة لقو مصرعهم في الجوف، خلال الساعات الماضية.

‏وذكرت المصادر، أن من بين القتلى من المليشيات الحوثية قيادات بارزة وهم: "المداني" و "الشريف" و "النمس" و "الراعي" وعشرات العناصر من مقاتلي الحوثيين.

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وبحسب المصادر فإن قوات الجيش الوطني تمكنت من أسرى العشرات من عناصر المليشيات الحوثية، بالإضافة إلى اغتنام أطقم عسكرية في صحراء الجوف.

وفي ذات السياق، أكدت مصادر عسكرية، أن أكثر من 25 حوثيا لقو مصرعهم(السبت)، في مواجهات مع الجيش الوطني بجبهة النضود بمحافظة الجوف.

وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة، إن قوات الجيش نفذت كمينا محكما بذات المنطقة أسفر عن مقتل نحو 25 عنصراً من الحوثيين وجرح آخرين، وغنمت أنواعا مختلفة من الأسلحة.

وخلال الأيام القليلة الماضية، تكبدت المليشيات الحوثية خسائر فادحة في جبهات الجدافر وعرفان وجبهات أخرى محيطة بمدينة الحزم عاصمة محافظة الجوف، ومن ضمنها عشرات القتلى والجرحى وتدمير نحو 10 أطقم قتالية و5 عربات مدرعة.