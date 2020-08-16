شكرا لبحثكم عن خبر بالفيديو.. القوات المشتركة تسحق هجومين للحوثيين في الحديدة وتكبدهم خسائر بشرية ومادية فادحة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قامت القوات المشتركة، اليوم السبت 15 أغسطس 2020، بسحق هجومين شنتهما المليشيا الحوثية ضمن خروقاتها المتصاعدة لوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة غربي اليمن، في ظل صمت الأمم المتحدة.

وقالت مصادر عسكرية ميدانية، إن المليشيا الحوثية حاولت مجدداً فتح ثغرات صوب مدينة الدريهمي من الجهة الجنوبية الشرقية لإنقاذ عناصرها المحاصرين، مستخدمة غطاءً ناريا مكثفا بمختلف أنواع الأسلحة الرشاشة وقذائف المدفعية ولكن دون جدوى.

وأوضحت المصادر، أن هجوم المليشيا الحوثية الموالية لإيران سرعان ما انكسر وانتهى بالفشل الذريع، تكبدت على إثره المليشيات خسائر فادحة أدى لمصرع وجرح عدداً من الحوثيين وتدمير مربض مدفعية وتفجير مخزن ذخيرة في ذات الموقع.

ويظهر مقطع فيديو مصور يوثق لحظة تفجير مخزن للذخيرة تابع للمليشيات، ظلت النيران تتصاعد منه لأكثر من ساعة.

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وبالتزامن مع فشل هجومها في قطاع الدريهمي دفعت المليشيات الحوثية بمجاميع مسلحة جديدة من جهة خط زبيد، لتنفيذ هجوم مماثل في قطاع الجبلية بمديرية التحيتا انتهى هو الآخر بالفشل، وفقاً لذات المصادر.

واكدت أن الوحدات المرابطة من القوات المشتركة لتأمين حياة المواطنين في الجبلية كانت على أتم الجاهزية وسرعان ما أُجبرت عناصر المليشيات على الفرار والعودة من حيث أتت بعد مصرع وجرح عدد من مسلحيها.

وخلال الفترة الأخيرة، كثفت المليشيا الحوثية خروقاتها وجرائمها المتواصلة بحق المدنيين استهداف قرى آهلة بالسكان ومزارع مواطنين في الدريهمي والجبلية بعيدة عن أي هدف عسكري للقوات المشتركة.