شكرا لبحثكم عن خبر استشهاد قائد عسكري بارز في الجيش ونجله بجبهة ”العلم” بمحافظة مأرب (صورة) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر ميدانية، إن قائد عسكري بارز في الجيش الوطني ونجله، استشهدوا في جبهات محافظة مأرب شرقي اليمن، خلال المعارك التي يخوضها الجيش الوطني ضد مليشيات الحوثي الانقلابية بالمحافظة.

وذكرت المصادر، أن القادي في الجيش الوطني، المقدم "علي حسن صالح الروقي" ونجله "خالد الروقي" استشهدوا في جبهة "العلم" بمديرية حريب بمحافظة مأرب.

وكثفت مليشيا الحوثي الانقلابية من هجماتها خلال الأيام القليلة الماضية على محافظة مأرب في مختلف الجبهات، في محاولة منها التقدم باتجاه مدينة مأرب، وباءت كل محاولتها بالفشل.

وتمكنت قوات الجيش الوطني من التصدي لهجمات الحوثيين، وكبدت المليشيات خسائر فادحة في الارواح والعتاد، وقتل منهم العشرات من بينهم قيادات بارزة في الجماعة.