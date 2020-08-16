شكرا لبحثكم عن خبر الحكومة الشرعية تكشف عن مذكرة تواصل بين قطر وميليشيات الحوثي (وثيقة) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - ‏كشفت الحكومة اليمنية الشرعية عن مذكرة تواصل قطر مع ميليشيات الحوثي تتجاوز كافة الاعراف والقوانين الدولية.

وقال وزير الإعلام اليمني، معمر الايرياني، إن ما كشفت عنه المذكرة من تواصل بين الحكومة القطرية و مليشيا الحوثي المدعومة من ايران، والتعامل معها دون اعتبار لوضعها غير الدستوري.

واضاف في سلسلة تغريدات له على تويتر، أن المذكرة كشفت تجاوز قطر لكافة القوانين والاعراف الدولية وقرارات مجلس الامن الدولي وتجاهل لتضحيات اليمنيين المتواصلة في معركة استعادة الدولة وإسقاط الانقلاب.

‏وتابع قائلا؛ المذكرة التي استخدمتها السلطات القطرية لتبرير جريمة الاختطاف والترحيل القسري للمواطنة حياة البيضاني، تؤكد محاولتها تسليم الام وطفلها لاسرتها التي هددتها بالقتل بناء على طلب من مليشيا الحوثي، وتعريض حياتهما للخطر، في تجاوز لقوانين حقوق الانسان واتفاقية اللجوء التي وقعت عليها قطر.

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وكانت مواطنة يمنية، اسمها حياة البيضاوي، اتهمت سلطات قطر بترحيلها قسرا إلى جيبوتي مع زوجها رغم الخلافات الناشبة بينهما، وناشدت حكومة كندا والمنظمات الدولية مد يد المساعدة إليها.