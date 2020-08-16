شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل..الرئيس هادي يصدر قرار جمهوري رقم (22) لسنة 2020م بتعيينات جديدة ( الأسماء ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصدر رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي قرار رقم (22) لسنة 2020م بشأن تعيين أعضاء في مجلس الشورى. وقضى القرار افي مادته الأولى تعيين التالية أسمائهم اعضاء في مجلس الشورى وهم: . لمتابعتنا على تيليجرام https://t.me/yemen2saed Advertisements ?_عبدالعزيز علي علي الزارقة ?_محمد عبدالله حامد الحامد مادة (?) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

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