شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير رسمي لسكان 5 محافظات من متغيرات الطقس خلال الساعات القادمة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية، سكان خمس محافظات من أمطار وسيول جارفة خلال الأربعة وعشرين ساعة القادمة.



وتوقع المركز في نشرته الصادرة اليوم السبت، استمرار هطول أمطار متفاوتة الشدة، يصاحبها الرعد أحيانا على أجزاء متفرقة من سلسلة المرتفعات الغربية مشيراً إلى أنها ستكون أكثر غزارة على محافظات (صنعاء، ذمار، إب، تعز، لحج).





و لفت إلى احتمال هطول امطار متفاوتة الشدة على أجزاء من الهضاب الداخلية لمحافظات (الضالع، شبوة، المهرة، حضرموت)، و أجزاء من السواحل الجنوبية و الشرقية و المناطق الداخلية المحاذية لها و أجزاء من سواحل محافظتي تعز و الحديدة.



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ودعا المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الامطار عليها إلى عدم التواجد في مجاري السيول و بطون الأودية. ناصحا بأخذ الاحتياطات اللازمة من الانهيارات الصخرية، خاصة في الطرقات و المنعطفات الجبلية، و ضرورة الاحتماء من العواصف الرعدية حفاظاً على سلامتهم و ممتلكاتهم.





و نبه ربابنة السفن بكافة أنواعها و الصيادين ومرتادي البحر من الرياح الشديدة واضطراب البحر في المياه الإقليمية شرق خليج عدن و ما جاورها في ارخبيل سقطرى و السواحل الشرقية و أجزاء من السواحل الجنوبية.

