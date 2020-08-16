خبير فلكي يكشف ما سيحدث في اليمن حتى نهاية الأسبوع ويعتبر من أهم المواسم ويطلق تحذير لكافة المواطنين

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عدن - ياسمين التهامي - كشف الفلكي اليمني عدنان الشوافي، عن طقس اليمن لأسبوع قادم و يقول بحسب بيانات و خرائط الأقمار الصناعية و نماذج الطقس فان التوقعات من السبت 15 أغسطس 2020 حتى نهاية الإسبوع متوقع اسبوع ماطر خصوصا بعد منتصف الإسبوع حيث متوقع ان تشهد اليمن أمطار رعدية متفرقة متفاوتة الشدة من خفيفة الى متوسطة الغزارة وقد تصل الى الغزيرة على بعض المناطق، ويعتبر بحساب المزارع هذا الاسبوع هو الاسبوع الأول من الروابع وغيث الروابع هام جدا و عليه تكون المحاصيل الموسمية. . لمتابعتنا على تيليجرام https://t.me/yemen2saed ويتابع الشوافي، إلا انه بعد ما شهدته اليمن من أمطار شديدة الغزارة ارتفعت المخاوف من الأمطار، وبشكل واقعي دون مبالغة أو تهاون فإن توقعاتنا لكمية الهطول على مستوى اليمن لاسبوع قادم فهو اسبوع ماطر أشبه بالاسبوع الماضي مع زيادة نسبية واذا تم مقارنته مع الاسبوع الذي قبل الماضي (شديد الغزارة) متوقع الهطول من 40% إلى 60% من الاسبوع ذي قبل الماضي من حيث متوسط الهطول التراكمي على مستوى اليمن، الا انه يستلزم توخي الحذر فحتى الامطار الخفيفة الى متوسطة الغزارة يرافقها العواصف الرعدية و البرق و تجري السيول و تتطلب توخي الحذر خصوصا بعد ما شهدته اليمن من امطار خلال الاسابيع الماضية. Advertisements كما اوضح ترتيب المناطق بحسب المتوسط التراكمي المتوقع للهطول من السبت 15 اغسطس لاسبوع قادم. 1- إب – ريمة -ذمار – الضالع – شمال لحج – ابين – تعز. 2-المحويت – صنعاء – حجة – عمران – صعدة – البيضاء – الحديدة – شبوة. 3 – بقية المحافظات. كما دعا الفلكي عدنان الشوافي إلى توخي الحذر من مخاطر الأمطار الرعدية و ما يرافقها من برق و سيول و إنخفاض في الرؤية الافقية و انزلاقات للصخور و الاتربة في الطرقات ودعى لمتابعة المستجدات ونشرات الطقس.

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