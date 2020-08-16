شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر : وفاة مقيمين يمنيين بالسعودية بعد دفن صديقهم بساعات والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - افادة مصادر محلية اليوم السبت، بوفاة اثنين من المغتربين اليمنيين، في حادث سير مروع بالمملكة العربية السعودية، بعد أن شاركا في تشييع جثمان صديقهم بساعات قليلة.
وقالت المصادر، أن “عبد الفتاح الشجاع” و “رشيد الشجاع”، توفيا بحادث مروري في جازان، بعد أن ذهبا أمس الجمعة، للمشاركة في تشييع ودفن صديقهم المغترب علي عبد الله صالح البتول.
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وأضافت المصادر، أن الاثنين شاركوا بصلاة الجنازة على زميلهم يوم أمس بعد صلاة العصر، فيما صلى عليهم الجنازة اليوم السبت، بعد صلاة العشاء.
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