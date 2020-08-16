شكرا لقرائتكم خبر عن جبهات مأرب تشتعل بمعارك ضارية وحرب هي الأعنف والمليشيات تقطع خطوط الإمداد بعد سيطرتها على المخدرة “أخر المستجدات” والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفاد مصدر قبلي بمحافظة مأرب، باندلاع معارك ضارية بين قوات من القبائل والجيش، ومليشيا الحوثي، الذراع الإيرانية في اليمن، بعد أن سيطرت المليشيا على جبهة المخدرة.

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ووفقاً للمصدر، تمكنت قوات الجيش والقبائل من استعادة بعض المواقع، مشيراً إلى أن المليشيا الحوثية استطاعت الوصول إلى منطقة العلم التي تقترب من مطارح نخلا، عبر “المخدرة”.

وأوضح أن مليشيا الحوثي تمكنت من السيطرة على العلم والنزول إلى الصحراء، وقطعت الخط بعد أن تقدمت في مفرق هيلان، وكادت أن تصل إلى كمب كعلان، لكن أبناء الجدعان استعادوا مواقعهم بسرعة.

في حين تسللت عناصر المليشيا من جبهة هيلان ونقطة الكسارة وقطعت الخط الإسفلتي المؤدي إلى الجدعان والجوف كلياً، ولا يزال مقطوعاً، وبقت الصحراء هي الطريق الوحيدة للمواطنين حتى اليوم السبت.

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وباستكمال السيطرة على العلم تعد الطريق سالكة لذراع إيران باتجاه منطقة العبر.

وعلى أطراف جبهة المخدرة، قُتل نحو ثلاثين من مليشيا الحوثي في مواجهات اندلعت السبت.

وقال مصدر عسكري، إن مواجهات عنيفة اندلعت بين الجانبين بقرن الصافحية في المخدرة، وهى ما تبقى تحت سيطرة الجيش في جبهة المخدرة، وخلفت عشرات القتلى والجرحى لا ازال جثث ثلاثة عشر منهم ملقاة في مواقع الاشتباكات، فيما قتل 7 من أبناء القبائل.

من جهة ثانية، ذكر مصدر آخر، أن الجيش الوطني أسقط طائرة مسيرة تابعة لمليشيا الحوثي في جبل هيلان، دون ذكر معلومات أخرى.

كما أسقط مسلحون قبليون طائرة مسيرة تابعة لمليشيا الحوثي بمنطقة العرق بين محافظتي البيضاء ومارب.

وقالت مصادر قبلية، إن مسلحين من قبيلة مراد تمكنوا من إسقاط طائرة مسيرة حوثية في منطقة العرق بالقرب من المشيريف الواقعة بين محافظتي مارب والبيضاء.

يذكر أن مليشيا الحوثي استحدثت جبهة العرق مؤخراً لمهاجمة قبائل قيفة برداع في محافظة البيضاء