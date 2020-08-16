شكرا لقرائتكم خبر عن ورد قبل قليل | مليشيا الحوثي تطوق مدينة مأرب من جهة الشمال ومصادر تكشف عن سقوط وداي عبيدة بيد المليشيا والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - أفادت مصادر إعلامية أن ميليشيا الحوثي سيطرت على أولى مناطق مديرية وداي عبيدة التابعة لمحافظة مأرب، من إتجاه الشمال.
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وبحسب المصادر فإن مليشيا الحوثي تقدمت نحو وادي عبيدة بعد سيطرتها على برقاء الخليله ومنقذه و شله شرقي الجوف.
وقالت وسائل إعلامية تابعة للتحالف أن الجيش الوطني استعاد هذه المناطق، غير أن مصادر قبلية نفت الأمر، وأكدت أن مليشيات الحوثي لا يزالون يحتفظون بالمواقع التي يسيطرون عليها.
وتطوق مليشيا الحوثي مدينة مأرب، من اتجاه الشمال، وشمال الغرب، والجنوب الغربي، حيث سيطرت على مناطق واسعة في هذه الاتجاهات.
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