شكرا لقرائتكم خبر عن غداً ستشهد أكبر المحافظات الجنوبية حدثاً تاريخياً يتعلق بالوحدة اليمنية.. سيغير من المعادلة السياسية في المشهد اليمني المعقد والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - دعا رئيس الدائرة التنظمية بالإئتلاف الوطني الجنوبي – شبوة محسن الحاج القميشي، أبناء المحافظة إلى التوافد والاحتشاد في ساحة الفعالية في مدينة عتق عاصمة المحافظة يوم الأحد 2020/8/16 لتجديد وتأكيد دعمهم ووقوفهم إلى جانب الشرعية ممثلة بفخامة المشير عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية.
وأوضح القميشي أن الهدف كذلك من الفعالية هو إيصال رسالة للداخل والخارج أن الجنوب ليس حكرًا على جهة معينة أو فصيل واحد كما يدعي البعض، و أن الجنوب يمثل بتنوعة إثراء للحياة السياسية وبالأخص محافظة شبوة.
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يذكر أن الائتلاف الوطني الجنوبي قد نفذ فعاليتين جماهيريتين في كل محافظتي أبين وأرخبيل سقطرى، وأطلق تحضيراته لإقامة مسيرة ومهرجان جماهيري الاحد القادم الموافق 16 اغسطس في مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة.
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