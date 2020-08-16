شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الجيش الوطني تستعيد مواقع شمال شرق مديرية الحزم وسط معارك مستمرة في محافظة الجوف والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - استعادت القوات الحكومية بإسناد من رجال القبائل وطيران التحالف العربي، اليوم السبت، مواقع عسكرية كانت تسيطر عليها مليشيات الحوثيين بمحافظة الجوف شمال اليمن.

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وقال مصدر عسكري ان معارك متواصلة اندلعت منذ يومين في مواقع جنوب شرق مديرية خب الشعف، بعد هجوم شنته القوات الحكومية ورجال القبائل لاستعادة مواقع سيطر عليها الحوثيون في وقت سابق من العام الجاري.

وأضاف المصدر أن القوات الحكومية ورجال القبائل تمكنوا من إستعادة موقعي “الحبيل وأبرق الخليل”، فيما تدور المعارك حاليا بالقرب من بير المرازيق شمال شرق مديرية الحزم.

وبحسب المصدر أسفرت مواجهات اليومين الماضيين عن مقتل خمسة جنود من القوات الحكومية واكثر من 20 حوثيا بينهم قيادي يدعى “النمس”، ودُمرت عدة آليات للمليشيات بفعل ضربات جوية شنتها مقاتلات التحالف العربي.

وشهدت جبهات الجدافر والخسف شرق مدينة الحزم، خلال الايام القليلة الماضية، معارك عنيفة تمكنت خلالها القوات الحكومية من كسر هجمات شنتها المليشيات الحوثية وكبدتها خسائر في الأرواح والعتاد “وفقا للمصدر”.