شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : حاخام الطائفة اليهودية في اليمن يخرج عن صمته ويكشف حقيقة وجود ترتيبات وشيكة لنقل يهود اليمن الى " ابوظبي "! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف الحاخام "يحيى يوسف" حقيقة وجود خطة لنقل ما تبقي من يهود اليمن الى "أبو ظبي" تمهيدا لنقلهم الى اسرائيل. ونفي الحاخام "يحيى يوسف" بشكب قاطع ان يكون قد ادلى بتصريح عن وجود خطة لنقل بقية اليهود اليمنين الى دولة اخرى. . لمتابعتنا على تيليجرام Advertisements https://t.me/yemen2saed واكد ان من تبقى من افراد الطائفة لا يزيد عددهم عن عشرين شخصا، وان الحديث عن ترتيبات لنقل مائة من اليهود اليمنين غير صحيح فلم يعد مثل هذا العدد موجود اصلا.

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