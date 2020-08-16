شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الآن | مأرب تتعرض لخيانة كبرى والجيش الوطني يخوض معارك عنيفة مع مليشيا الحوثي. والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر عسكرية في الجيش الوطني اليوم السبت، عن هجوم عنيف نفذته مليشيا الحوثي على مدينة مأرب من عدة محاور لمدينة مأرب.

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وقالت المصادر إن مليشيا الحوثي انطلقت اليوم السبت من مفرق الجوف وصولاً إلى وادي اللسان والثانية في جبهة هيلان وصولا إلى الكسارة أما المحور الثالث فقد ضم جبهة المخدرة الضيم وصولا إلى الرخيم.

وبحسب المصادر فإن معارك طاحنة تدور بين مليشيا الحوثي وقوات الجيش الوطني في الرخيم ومخدرة، مسندوا بقصف صاروخي مكثف لطيران التحالف العربي.

وأكدت المصادر أن طائرات التحالف كثفت غاراتها على مناطق متفرقة من مأرب خصوصاً صرواح التي تعرضت، وفق مصادر قبلية، لأكثر من 9 غارات.