شكرا لقرائتكم خبر عن وردنا الآن..قناة " المسيرة " تبث خبرا عاجلا وصادما لأنصار جماعة الحوثي ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بثت قناة المسيرة التابعة للمليشيا الحوثية اخباراً جديدة حول سقوط مواقع استراتيجية من قبض الحوثيين، وقالت مصادر تابعة للمليشيا الحوثية الكهنوتية أن طيران التحالف يعمل على قتل الابرياء بشكل عشوائى مما يجبر الانصار على التراجع خوفاً من سقوط ضحايا وجرحى من المدنين بحسب قولهم وكما يزعمون دائماً.

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وفي ذات السياق كشفت مصادر عسكرية عن تمكن قوات الجيش باسناد قبلي من تحقيق تقدم بعد هجوم على ميلشبيا الحوثي في جبهة " الجوف" . وأكدت المصادر أ ن الجيش والقبائل استعادوا السيطرة على منطقة "الحبيل" الاستراتيجية شمال شرق المحافظة.

واشارت المصادر الى ان منطقة "الحبيل" تقدر مساحتها بنحو (10كلم مربع) واستعادتها يعني إيقاف تمدد الحوثيين في المناطق الصحراوية ومنعهم من التوغل شرقا باتجاه محافظة مأرب النفطية.