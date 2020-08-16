شكرا لقرائتكم خبر عن إفتتاح فندق وأجنحة الفخامة السياحي جنوب العاصمة السياحية اليمنية إب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - خاص/

أفتتح مديرعام مديرية السياني العقيد اشرف الصلاحي المرحلة الأولى لفندق وأجنحة الفخامة السياحي بمدينة القاعدة جنوب العاصمة السياحية اليمنية إب للمستثمر بدر محمد سعيد الزبيدي من ابناء مديرية السياني. رافقه بالزيارة

مدير أمن السياني. العقيد محمد السبتاني ومدير السياحة بالمديرية وعد المشايخ و الشخصيات الاجتماعية.



وقد أطلع المدير ومرافقيه على استكمال التجهيزات والإنجاز ات بجميع مكونات الفندق والمتمثلة من أجنحة وشقق غرف مجهزة بالأنظمة الحديثة

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وبارك المدير هذا الإنجاز الذي تأتى رغم الظروف الصعبة التي تمر بها اليمن ودع كل الجهات الى تسهيل جميع الإجراءات حتى نتمكن من دعوة مستثمرين الاستثمار أموالهم بالوطن بماله من نفعه بتشغيل أيادي عاملة .



ومن جهته أوضح المستثمر. بــدر سعيد محمد الزبيدي بأن الفندق مكون من خمسة ادوار، يتكون من 6 شقق مفروشة وأجنحة و 30 غرفة راقية .وأوضح بأن بتكلفة تقديرية 450 مليون ريال منها التشطيبات النهائية والأثاث ب 100.000.000 مائة مليون ريال يمني .

حضرى الزيارة عدد من مدراء المكاتب التنفيذية والإعلام والمحامي الكبير نشوان محمد على نقابة المحامين اليمنين وعدد من مراسلين وسائل الإعلام.

