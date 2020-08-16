شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالفيديو: وزير ينسى اسم بلاده على الهواء مباشرة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تعرض وزير بريطاني لموقف مُحرج على الهواء مباشرة، بعدما نسي اسم بلده.

وأوضح مقطع فيديو، حديث وزير الهجرة البريطاني كريس فيلب، مع الصحفيين في باريس بعد انتهاء محادثاته مع نظيره الفرنسي، وقد ذكر ألمانيا بدلًا من بريطانيا.

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وقال فيلب إن فرنسا وألمانيا تعملان معًا بروح التعاون، قبل أن يشعر بالارتباك ويقترح البدء من جديد، متناسياً أن الأمر كان على الهواء مباشرة.

وسرعان ما صحح وزير الهجرة، الحديث قائلا: فرنسا والمملكة المتحدة، وأكمل حديثه بشكل طبيعي.

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