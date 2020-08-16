شكرا لبحثكم عن خبر الحديدة.. القوات المشتركة تنكل بالحوثيين وتكبدهم خسائر فادحة (فيديو) والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - وثق مقطع مصور، تصدي القوات المشتركة، اليوم السبت، لهجومين شنتهما مليشيات الحوثي الإرهابية، دفاعا عن المدنيين في الحديدة.
ومنعت القوات المشتركة، عناصر المليشيا المدعومة من إيران، من فتح ثغرات صوب مدينة الدريهمي، من الجهة الجنوبية الشرقية لإنقاذ عناصرها المحاصرين.
وتلقت المليشيا الحوثية الإرهابية، خسائر بشرية ومادية، وتراجعت بعد مصرع وجرح عدد من عناصرها.
كما وثقت لقطات مصورة، لحظة تفجير مخزن للذخيرة تابع للمليشيات الحوثية، تصاعدت منه ألسنة اللهب لأكثر من ساعة.
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