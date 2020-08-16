شكرا لبحثكم عن خبر بعد ساعات من مشاركتهما في صلاة الجنازة وتشييع صديقهم..وفاة مغتربين يمنيين بحادث مروري في السعودية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - توفي مغتربين يمنيين اثنين، بحادث مروري في السعودية، بعد ساعات من مشاركتهما في تشييع صديقهم؛ وفقا لمصادر يمنية.

وذكرت المصادر لـ " المشهد اليمني "، أن المغتربين عبد الفتاح الشجاع و رشيد الشجاع، توفيا بحادث مروري في منطقة جيزان، بعد ذهابهم امس للمشاركة في صلاة الجنازة والدفن لصديقهم المغترب علي عبد الله صالح البتول.

ونوهت المصادر بأنهم شاركوا في صلاة الجنازة على زميلهم يوم أمس بعد صلاة العصر، فيما صلى عليهم الجنازة بعد صلاة العشاء اليوم السبت.

وتحصد الحوادث المرورية أرواح عشرات المغتربين اليمنيين في السعودية.

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