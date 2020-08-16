الحوثيون يعينون قيادي مؤتمري في منصب رفيع بالدولة..(الاسم والصورة)

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يزيد بن سلمان - شبوة - أصدر رئيس المجلس السياسي الأعلى التابع للحوثيين، مهدي المشاط، قرارا بتعيين أمين عام لمجلس النواب. Advertisements وعيّن المشاط القيادي المؤتمري وعضو اللجنة الدائمة للحزب رشاد الرصاص أمينا عاما لمجلس النواب وفقا لوكالة سبأ بنسختها الواقعة تحت سيطرة الجماعة. وكان الرصاص قد شغل عدة مناصب منها وزير الشؤون القانونية ووزير للدولة لشئون مجلسي النواب والشورى ومدير عام شئون مجلس النواب بالاضافة إلى أمين عام للجنة العليا للانتخابات والاستفتاء.

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