شكرا لبحثكم عن خبر "علي عبد الله صالح" مسجوناً في إحدى النقاط الحوثية بالبيضاء (تفاصيل) والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - أكدت مصادر محلية أن مليشيا الحوثي قامت باحتجاز مواطن في احدى نقاط التفتيش بسبب تشابه اسمه مع اسم الرئيس السابق علي عبد الله صالح .

وأضافت المصادر بأن الشاب علي عبدالله صالح الهدار سافر مع بعض أقاربه من البيضاء إلى صنعاء وفي احدى نقاط التفتيش بمدينة رداع قام مسلحو الحوثي إيقافه لأن اسمه في البطاقة الشخصية علي عبدالله صالح وأنه ولا يزال محبوسا إلى الآن رغم محاولات البعض الوساطة للإفراج والتأكيد أنه لا صلة له بالرئيس السابق وان الأمر لا يعدو كونه تشابه أسماء.

الجدير بالذكر أن الرئيس السابق علي عبد الله صالح قد قتل في 4 ديسبمبر 2017م بعد دعوته لانتفاضة ضد الحوثيين في صنعاء مما أدى لمقتله في منزله بعد اشتباكات بين أنصاره ومليشيا الحوثي استمرت لمدة يومين .